رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات قطاع الدراسة

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم، جولة تفقدية للجان الامتحانات بكليات الجامعة بفرع الدراسة للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحان.
رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.
واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.
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وأشاد بالهدوء والنظام الذي ساد لجان الامتحانات، ووجه بضرورة توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب وكذلك تواجد قيادات الكليات والأساتذة في قاعات الامتحانات، لتحقيق الانضباط المنشود والرد على استفسارات الطلاب.
كما شدد على ضرورة المحافظة على مستوى النظافة بالمدرجات وخارجها، وتوفير الإنارة المناسبة داخل اللجان.
وخلال جولته أجرى رئيس الجامعة حوارا مباشرا مع الطلاب واستمع إليهم وإلى احتياجاتهم، مؤكدا أن إدارة جامعة الأزهر وقياداتها شغلهم الشاغل هو توفير جميع سبل الراحة لجميع الطلاب والطالبات من أبناء الجامعة بالقاهرة والأقاليم.
رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.
واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.
جامعة الأزهر.. تعرف على تعليمات الانضباط في الامتحانات والعقوبات المنصوص عليها
طباعة أكثر من مليون ورقة .. جامعة الأزهر تنهي استعداداتها للامتحانات
وأشاد بالهدوء والنظام الذي ساد لجان الامتحانات، ووجه بضرورة توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب وكذلك تواجد قيادات الكليات والأساتذة في قاعات الامتحانات، لتحقيق الانضباط المنشود والرد على استفسارات الطلاب.
كما شدد على ضرورة المحافظة على مستوى النظافة بالمدرجات وخارجها، وتوفير الإنارة المناسبة داخل اللجان.
وخلال جولته أجرى رئيس الجامعة حوارا مباشرا مع الطلاب واستمع إليهم وإلى احتياجاتهم، مؤكدا أن إدارة جامعة الأزهر وقياداتها شغلهم الشاغل هو توفير جميع سبل الراحة لجميع الطلاب والطالبات من أبناء الجامعة بالقاهرة والأقاليم.