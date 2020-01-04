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أخبار البلد

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رئيس الوزراء يصعد للدور الـ16 بالبرج الأيقوني فى العاصمة الإدارية.. ويتجول بأحد الأنفاق

السبت 04/يناير/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء الكهرباء والثقافة والإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منطقة الأبراج بمركز المال والأعمال بالمدينة، وصعد حتى الدور الـ16 بالبرج الأيقوني، حيث كان فى استقباله السفير الصينى بالقاهرة، ومسئولو الشركة الصينية المسئولة عن التنفيذ.

وشرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ 20 برجا، منها البرج الأيقونى، لافتًا إلى أن نسب التنفيذ حققت المستهدف بل وتخطته.

وفي هذا الصدد، كلّف رئيس الوزراء، بأن يعرض عليه الموقف الخاص بتنفيذ الأبراج كل شهرين حتى نهاية 2020.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمنطقة الحي السكني الثالث R3 وR5، خلال تجول رئيس الوزراء بالحى السكنى R3، لتفقد أحد النماذج التى تم الانتهاء من رصفها، وكذا أعمال تنسيق الموقع، ومسارات الدراجات، وأشار الوزير إلى أن الحي السكني الثالث الذي يقام على مساحة 1000 فدانًا بإجمالي 8 مجاورات، بلغت نسب الإنجاز الإجمالية به حوالى 85%.

كما استعرض وزير الإسكان مشروع تنفيذ الحديقة المركزية على مساحة 952 فدانًا (مساحة المسطح الفعلي). كما استعرض التوزيع الكمي لعناصر الموضوع من أرضيات ونباتات ومسطحات مائية وأماكن انتظار السيارات والمباني المقرر إنشاؤها في هذه المنطقة، وتوزيع المشروعات الاستثمارية داخل الحديقة، والتي تشمل الحديقة الترفيهية المغطاة، والنادي الاجتماعي ومجمع الواحة الاستشفائي.

كما تم استعراض موقف تنفيذ المرافق والبنية الأساسية خلال نزول رئيس الوزراء إلى أحد الأنفاق التى تم وضع كابلات الكهرباء الخاصة بالعاصمة الإدارية بها، وهذا النموذج يطبق لأول مرة فى مصر، ومنطقة الشرق الأوسط، لتيسير أعمال الربط، والصيانة، وإصلاح الأعطال، حيث أشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع المهم.
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