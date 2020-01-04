سيراميكا كليوباترا ينهي الشوط الأول متقدما على جمهورية شبين

أنهى فريق سيراميكا كليوباترا الشوط الأول متقدما على منافسه جمهورية شبين بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة



وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد غنيم من ضربة جزاء بعد سيل من الهجمات والفرص الضائعة لهجوم كليوباترا أمام صمود دفاعات جمهورية شبين.



ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة، برصيد ٢٤ نقطة، وبفارق ٦ نقاط عن فريق القناة صاحب المركز الثاني.

