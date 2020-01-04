ارتفاع الذهب 11 جنيهاً بنهاية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم السبت، بمتوسط 11 جنيها علي الأقل منذ الخميس الماضي.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 701.15 جنيه اليوم بعد أن ةصل لـ 689.8 جنيه الخميس الماضي بفرق 11.35 جنيه.





ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة لـ801.25 جنيه بعد أن كان 788.3 جنيه الخميس الماضي بفارق 12.95 جنيه.





وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 600.95 جنيه مقابل 591.25 جنيه الخميس الماضي بفارق 7.9 جنيه.





و سجل الجرام من عيار 14 نحو 467.4 جنيه مقابل 459.85 جنيه الخميس الماضي بزيادة بلغت ، بينما وصل7.55 جنيه.



