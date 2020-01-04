AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عاجل .. وصول البطاقة الدولية لـ«كهربا».. واللاعب يرتدي القميص 26

السبت 04/يناير/2020 - 06:19 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
وصلت البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي إلى اتحاد الكرة بشكل رسمي قبل قليل، وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية.

وقرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ضم «كهربا» إلى قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا للمبيت بأحد الفنادق اليوم، استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، المقرر إقامتها غدا.

ويحق للاعب المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام إف سي مصر، التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأحد، في إطار الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز وفقًا للرؤية الفنية.

ويعد محمود عبدالمنعم «كهربا» أحدث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المقرر أن يرتدي محمود عبدالمنعم «كهربا» القميص رقم 26 في الفترة المقبلة بالبطولات المحلية.

Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. منزل حلا شيحة الجديد

بفرمان من طارق يحيى طلائع الجيش يضم صفقتين من العيار الثقيل

جيرارد مُصمم على ضم نجم الزمالك

فستان أسود مكشوف.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة.. شاهد

محامي حمدي النقاز يكشف لـ صدى البلد حقيقة طلب اللاعب العودة إلى الزمالك

أساءت لـ بنات المنصورة .. كيف أنهى الأمن استفزاز لوحة سيارة طالب بالدقهلية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن

العناية الإلهية تنقذ المطرب أكمل من حادث مروع.. صور