عميد تربية المنوفية يطمئن على مدى استيعاب الطالبات لنظام الامتحانات الجديد

تفقد اليوم الدكتور عمرو احمد الكشكي عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية سير إمتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020/2019 للفرقه الثانية بالكلية .



وكانت قد بدأت اليوم، الامتحانات تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، والدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب.



وقد اطمأن "الكشكى"، على مدى استيعاب الطالبات لنظام الإمتحانات الجديد ، كما تأكد بنفسه من الانضباط وتنظيم العمل داخل اللجان والإلتزام بمعايير وضوابط الامتحانات .



وقد تم التشديد على ضرورة توفير الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين.



كما تم التأكيد أيضا ضرورة تطبيق كافة الضوابط العامة لأداء الامتحانات، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة فى حالات الغش وعدم الالتزام بالقواعد العامة، متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح.