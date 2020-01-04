انقلاب سيارة قمامة على دائري الجيزة.. وإجراءات مرورية لمواجهة الطقس السيئ

شهد الطريق الدائري أعلى منطقة الكنيسة بالجيزة، انقلاب سيارة نقل "قمامة" على يمين الطريق.



تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، اخطارا يفيد بإنقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة وعلى الفور وجه اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، بسرعة رفع السيارة.



وتم رفع السيارة، دون وقوع خسائر بشرية او تأثير على الحركة المرورية.



في سياق متصل رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، وشددت عمليات المراقبة الدورية ومتابعة الطرق والمحاور، تحسبا لتغيرات الطقس وهطول الأمطار، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.



وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.



و يتم متابعة الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، وتطالب الادارة قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.

