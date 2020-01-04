فى أول تعليق لها.. فتاة المنصورة تكشف تفاصيل واقعة التحرش | فيديو

قالت زهرة، ضحية التحرش بالمنصورة، والمعروفة إعلاميا بفتاة المنصورة، إنها معتادة على السهر بهذا الشارع بالمنصورة، وكان أقصى ما تتعرض له المعاكسات، على حد وصفها.



وتابعت ضحية التحرش بالمنصورة، خلال تصريحات تليفزيونية: "علمت أن الجناة كانوا من قرى مجاورة لمدينة المنصورة، موضحة: "البداية كانت بتتبع 30 شابا وهو ما دفعنى لدخول احد محلات التليفونات المحمولة".



وأكملت: "بدأت الأعداد فى تزايد أمام المحل وهو ما دفع صاحب المحل لطلب خروجنا خوفا من حدوث ازمة كبري، متابعة: "خرجنا من المحل ودخلنا مركز تجميل مجاور للمحل وبعد محاولات من الشرطة والأهالى خرجنا لكن لم يستطع الأهالى حمايتنا بالشكل الكافي".



وأضافت: "كل أصدقائى وأقاربي دعمونى بقوة وهذا ما جعلنى أتعافى نفسيا بصورة سريعة".



وأوضحت: "لم أر الجناة الحقيقيين أمام النيابة اليوم وكل الذين رأيتهم اطفال رأيتهم لأول مرة".



ونوهت إلى أن أكثر ما يجبر خاطرها هو أن الدولة لن تترك حقها يذهب هبا وسيكون ردها رادعا تجاه كل من تسول له نفسه التحرش مرة أخرى بأى فتاة.



وكان مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية أكد أن الفتاتين المتحرش بهما في واقعة التحرش الجماعي ليلة رأس السنة بالمنصورة، رغبتا في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل أهالي المتهمين، وتوجهتا إلى النيابة لإنهاء إجراءات التنازل عن المحضر المحرر في الواقعة.