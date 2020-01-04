جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.. صور

تمكّن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوى مدير الجمرك من إحباط محاولة لتهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدله رقم127لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .





فبناء على مذكرة معلومات مشتركة من الرائد إسلام حرذالله بوحدة البحث الجنائي بالمعبر ، وأحمد مغاوري مسئول الأمن الجمركي بالمعبر مفاداها «عتزام الراكب ن . ع. ح والراكب س. ع . ف سودانيين الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات المتجهة إلى الخرطوم.

وبالعرض على أحمد الصاوى أحمد مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من هشام على أحمد الطيب وأحمد جبريل مأمورى الجمرك لتفتيش الراكبين وأمتعتهما الشخصية.





حيث تبين وجود عدد 830 علبة من صنف ميلانو فري melanofree4 % مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعة الراكب الأول ووجود 820 علبة ميلانوفري٤% melanofree4% مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعة الراكب الثانى أيضًا .





قرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان تحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 3 و 4 لسنة 2020 وحررهما أحمد إبراهيم فهمى .



