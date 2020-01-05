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أخبار العالم

بعد هروبه.. اليابان تعلن عن قرار جديد بحق كارلوس غصن

الأحد 05/يناير/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن وزير العدل الياباني، الأحد، إلغاء المحكمة لقرار الإفراج عن المدير السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، عقب هروبه إلى لبنان.

وقال وزير العدل الياباني إن الشرطة أصدرت مذكرة دولية من أجل توقيف غصن، والقبض عليه.

واعتقلت السلطات التركية 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية تهريب المدير السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان عبر مطار أتاتورك في إسطنبول، وفقا لوكالة "الأناضول".

وأثارت واقعة هروب كارلوس غصن من منزله في طوكيو وظهوره بشكل مفاجئ في لبنان جدلا حول كيفية خروجه من اليابان رغم خضوعه للمراقبة.

ويعتقد أن غصن سافر على متن طائرة خاصة من مطار كنساي بغرب اليابان، متوجها إلى إسطنبول، وأنه توجه من هناك إلى بيروت.

جدير بالذكر أن غصن الذي يواجه تهما عدة تتعلق بمخالفات مالية ينفيها، أفرج عنه بكفالة في أبريل لكن بشروط صارمة، منها منعه من السفر إلى الخارج والإقامة تحت المراقبة.

لكن رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، تمكن من مغادرة اليابان خلسة نهاية ديسمبر، كما أنه سلم جوازات سفره الثلاثة لمحاميه.
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