AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. اللقطات الأولى لوصول جثمان قاسم سليماني إلى إيران

الأحد 05/يناير/2020 - 09:47 ص
قاسم سليمانى
قاسم سليمانى
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبر عاجل لوصول جثمان قاسم سليمانى إلى إيران .

يذكر أن مجلة "نيوزويك" الأمريكية قد كشفت عن مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله: إن الرئيس الأمريكي أشرف على عملية استهداف قاسم سليماني، ونائب زعيم ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في الغارة الجوية، وصادق عليها.

كما تداولت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.

أكد البنتاجون في وقت متأخر الخميس الماضى، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة قتلت الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وهي منظمة تلقي الولايات المتحدة باللوم عليها في العديد من عمليات القتل في العراق وتنفيذ عدد متزايد من الهجمات ضد الولايات المتحدة خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.

وقد هدد المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، بـ"رد قاس" على العملية الأمريكية التي استهدفت وقتلت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مخاوف من اندلاع حرب.. أول تعليق من الكونجرس الأمريكي على مقتل قاسم سليماني في العراق

بعد مقتل قاسم سليماني.. ارتفاع هائل في أسعار النفط وسط مخاوف اندلاع حرب مع إيران

احتفالات في العراق بمقتل قاسم سليماني.. شاهد

بعد مقتله.. قاسم سليماني يتصدر تويتر السعودية

مقتل قاسم سليماني.. مرشد إيران يترأس اجتماع مجلس الأمن القومى

بعد مقتل سليماني.. برلمان العراق ينتفض لحسم الوجود الأمريكي في البلاد

ترشيحاتنا

بعد تدخلها فى ليبيا .. الخارجية السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد تركيا

هل الصلاة وأنا جالسة تنقص من أجري عند الله ؟

ليفربول يخشى غدر إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.. اليوم

مواجهات نارية .. موعد مباريات اليوم الأحد 5-1-2020 والقنوات الناقلة

تعليق حسين الشحات على جلوسه احتياطيا لـ كهربا

لمن أصابه كرب وحزن .. إليك هذه الأذكار لتفرج همك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج 7 مشاكل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل على الريق؟

تقرير مفصل عن مميزات وعيوب تويوتا كورولا toyota corolla 2020 وأسعارها بعد الخصم.. صور

هل يتشكل الجن في صورة إنسان؟.. إمام مسجد قباء يحسم الجدل