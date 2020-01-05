ماسك سحرى يخلصك من اسمرار الأماكن الداكنة فى أسبوع

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة الأماكن الداكنة فى جسمهن خاصة الأماكن الحساسة، ولذلك نقدم لكي عزيزتي الفتاة بعض الوصفات التى تساعدك على التخلص من الاسمرار فى وقت قصير.



ووفقًا لموقع "wiki how" إليكم أبرز الوصفات وهى:-



المكونات لعمل الماسك:-



- ملعقة زيت سمسم

- ملعقة زيت زيتون

- 2 ملعقة جنزبيل بودرة

- أبو فاس



طريقة الاستخدام للماسك:-



1- قومي بخلط هذه المكونات وهي زيت السمسم وزيت الزيتون والزنجبيل وأبو فاس مع بعض جيدا.

2- ثم ضعي هذا الخليط على الأماكن الداكنة بجسمك وقومي بفركه برفق واتركيها لمدة ربع ساعة.

3- ثم قومي بشطف الأماكن التي عليها الخليط بالماء بعد ¼ ساعة.

4- يستخدم هذا الماسك مرتين فى اليوم لمدة أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة