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تعليم

لتقديم خدمة طبية مميزة .. الداودي يجتمع برئيس جامعة جنوب الوادي ومسئولي الصحة بقنا

الأحد 05/يناير/2020 - 11:29 ص
جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
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يوسف رجب
التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، لبحث سبل التعاون بين القطاعات المختلفة في مجال الصحة، وبما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء قنا.

شارك في اللقاء الدكتور  رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، والدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام ومديري مستشفيات قنا الجامعية.


أوضح محافظ قنا، بأن اللقاء تناول مناقشة سبل التعاون بين مستشفيات مديرية الصحة ومستشفيات قنا الجامعية من حيث تبادل الخبرات والامكانيات وكيفية تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية للمرضى، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة وجامعة جنوب الوادى.

وأشار محافظ قنا إلى أن مديرية الصحة وفرت 63 ممرض وممرضة، بالإضافة إلى 25 صيدلي للالتحاق بالمنظومة الطبية لمستشفيات قنا الجامعية في إطار العمل علي توفير الإمكانيات البشرية من الأطباء والممرضين والصيادلة لتقديم الخدمة الطبية الجيدة للمرضي المترددين علي المستشفيات الجامعية وتخفيف العبء عن المستشفيات العامة والمركزية.

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