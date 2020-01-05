إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم بعد تناولهم وجبة سمك بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، بمركز أبو المطامير بحالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة سمك بالمنزل، وتم نقل المصابين لمركز السموم بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوصول 7 مصابين بحالة تسمم غذائي بالمستشفى المركزى وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من: "وفاء.غ.ر" 36 عامًا، "طلعت.ف.ا" 46 عامًا، "ادرين.ط.ف" 17 عامًا، "جرجس.ط.ف" 15 عامًا، "كيسن.ط.ف" 4 أعوام، "فوزية.ر.م" 52 عامًا، "سمون.ث.ش" 8 أعوام، وتم تحويل المصابين لمركز السموم بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.