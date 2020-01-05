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أخبار العالم

سلطنة عمان تدعو أمريكا وإيران لتغليب لغة الحوار وحل الأزمة دبلوماسيا

الأحد 05/يناير/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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أ ش أ
دعت سلطنة عمان اليوم /الأحد/ الولايات المتحدة وإيران إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين البلدين.

ودعت وزارة الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم /الأحد/ - أمريكا وإيران إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة.

كما دعت السلطنة، المجتمع الدولي لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد، وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حذّر - في وقت سابق اليوم - إيران من ضربات جديدة في حال أقدمت على استهداف أميركيين، قائلًا: "إن الولايات المتّحدة حدّدت 52 موقعًا في إيران ستضربها بسرعة كبيرة وبقوّة كبيرة إذا هاجمت إيران أهدافًا أو أفرادًا أمريكيين".
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