ضبط المتهم الهارب فى واقعة الاستيلاء على 9 ملايين جنيه من حساب إحدى الشركات

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المتهم الهارب فى واقعة الاستيلاء على قرابة 9 ملايين جنيه من حساب بنكى خاص بإحدى شركات المقاولات.



كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات واقعة الاستيلاء على قرابة 9 ملايين جنيه من حساب إحدى شركات المقاولات والتوريدات العمومية بأحد البنوك بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة "، وضبط "4" من مرتكبى الواقعة وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، فقد توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى اضطلاع (ملاحظ فنى بالمعاش – مقيم بعين شمس بالقاهرة) بالإشتراك مع باقى المتهمين المضبوطين فى إرتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل السابق ضبطهم، وأنه تحصل على مبلغ مالى قدره (مليون وسبعمائة ألف جنيه) من قيمة المبلغ المستولى عليه من حساب الشركة، وقيامه بشراء شقة سكنية بمحافظة القاهرة بمبلغ (أربعمائة ألف جنيه)، واستثمار مبلغ قدره (ثمانمائة وخمسون ألف جنيه) لدى (تاجر ألعاب أطفال بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة – سبق اتهامه فى إحدى الجنايات، ومحبوس حاليًا بسجن الصف المركزى على ذمة قضية "تزوير")، والذى تحصل على مبلغ (مليون وستمائة وستة وستون ألف جنيه) نصيبه فى ذات الواقعة، نظير اشتراكه مع باقى المتهمين فى تزوير بطاقة الرقم القومى الخاصة بمحاسب الشركة، والتى تم استخدامها فى ارتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

