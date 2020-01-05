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أخبار العالم

الرئيس الجزائري تبون يرأس أول اجتماع للحكومة الجديدة

الأحد 05/يناير/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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أ ش أ
ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد أول اجتماع للحكومة الجديدة التي يرأسها عبد العزيز جراد، بحسب التلفزيون الرسمي الجزائري.
وتضم الحكومة، التي تعد الأولى في عهد الرئيس تبون، 39 عضوا من بينهم 5 نساء و7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة.

وكان أعضاء الحكومة قد تسلموا أمس السبت مهامهم من أسلافهم بعد أقل من 48 ساعة من تعيينهم.

وتتصف هذه الحكومة بأنها تكنوقراطية، وتتميز بدخول وزراء شباب ولديها الإرادة في إعطاء توجه جديد للاقتصاد الجزائري خاصة من خلال تطوير القطاع الرقمي.

ومن المقرر أن تباشر الحكومة الجديدة مهامها بإعداد مخطط عمل سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره، قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) لإقراره.

وكان الناطق باسم الرئاسة الجزائرية بلعيد محند أوسعيد قد أكد في وقت سابق أن تشكيلة الحكومة هي بمثابة الانطلاق في التغيير الاقتصادي بالجزائر طبقا للوعود التي تعهد بها الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية، وأكدها في خطاب تنصيبه يوم 19 ديسمبر الماضي.
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