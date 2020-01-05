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أخبار العالم

بعد مقتل سليماني.. لماذا أرسل محمد بن سلمان شقيقه إلى واشنطن ولندن؟

الأحد 05/يناير/2020 - 01:03 م
الامير خالد بن سلمان
الامير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي
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على صالح
أصدر ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، توجيهات لنائبه الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفق ما نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية مطلعة، أن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي في الولايات المتحدة بكبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
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ودعت وزارة الخارجية السعودية، عقب إعلان مقتل قاسم سليماني، إلى ضبط النفس، بينما طالب الملك سلمان بن عبد العزيز باجراءات عاجلة لخفض التوتر، في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وفي اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، شدد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة تهدئة الوضع.
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وتأتي زيارة الأمير خالد بن سلمان إلى لندن وواشنطن، عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضي، بصاروخ أطلقه الجيش الأمريكي على سيارته، على طريق مطار بغداد الدولي.

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