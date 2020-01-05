بعد مقتل سليماني.. لماذا أرسل محمد بن سلمان شقيقه إلى واشنطن ولندن؟

أصدر ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، توجيهات لنائبه الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفق ما نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية مطلعة، أن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي في الولايات المتحدة بكبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
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ودعت وزارة الخارجية السعودية، عقب إعلان مقتل قاسم سليماني، إلى ضبط النفس، بينما طالب الملك سلمان بن عبد العزيز باجراءات عاجلة لخفض التوتر، في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وفي اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، شدد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة تهدئة الوضع.
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ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية مطلعة، أن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي في الولايات المتحدة بكبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
____________
ودعت وزارة الخارجية السعودية، عقب إعلان مقتل قاسم سليماني، إلى ضبط النفس، بينما طالب الملك سلمان بن عبد العزيز باجراءات عاجلة لخفض التوتر، في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وفي اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، شدد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة تهدئة الوضع.
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____________وتأتي زيارة الأمير خالد بن سلمان إلى لندن وواشنطن، عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضي، بصاروخ أطلقه الجيش الأمريكي على سيارته، على طريق مطار بغداد الدولي.