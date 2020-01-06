فيديوجراف| مخاطر الدفاية الكهربائية.. تعليمات لتجنب كوارثها

يلجأ الجميع عند انخفاض درجات الحرارة ، لاستعمال الدفاية الكهربائية ، ولتجنب أخطارها عند التشغيل يجب اتباع عدة خطوات، حفاظا على سلامتكم.



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وبعد ان لقي عروسان في قرية البتانون بمركز شبين الكوم، مصرعهما خنقًا، بسبب الدفاية الكهربائية فى غرفة نومهما؛ حذر العديد من الأطباء من تشغيل الدفاية تجنبا لاضرارها .



ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي المزيد من التفاصيل عن اضرار الدفاية وتعليمات جهاز مرفق الكهرباء عند استخدامها .