AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| مخاطر الدفاية الكهربائية.. تعليمات لتجنب كوارثها

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:02 م
منار شعبان
يلجأ الجميع عند انخفاض درجات الحرارة ، لاستعمال الدفاية الكهربائية ، ولتجنب أخطارها عند التشغيل يجب اتباع عدة خطوات، حفاظا على سلامتكم.

فيديوجراف | أضرار البرد على القلب والأطفال في المقدمة
فيديوجراف| في عيد ميلادها.. تعرف على أزواج الفنانة نيللي
فيديوجراف | الممنوع والمرغوب في الطعام أثناء الامتحانات

وبعد ان لقي عروسان في قرية البتانون بمركز شبين الكوم، مصرعهما خنقًا، بسبب الدفاية الكهربائية فى غرفة نومهما؛ حذر العديد من الأطباء من تشغيل الدفاية تجنبا لاضرارها .

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي المزيد من التفاصيل عن اضرار الدفاية وتعليمات جهاز مرفق الكهرباء عند استخدامها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| الإنتاج الحربي يزيح الستار عن السيارات الكهربائية

الدفاية الكهربائية.. 9 معلومات لتجنب مخاطرها

فيديوجراف | تحدٍ جديد للسوشيال ميديا.. صورة مع غرفة نومك المبهدلة

عشان تدفي صح.. تجنب مخاطر الدفاية الكهربائية

فيديوجراف| تفاصيل الحكم على راجح في قضية محمود البنا

بسبب الدفاية الكهربائية.. مصرع عروسين في المنوفية

ترشيحاتنا

أمطار ورياح شديدة..عدم استقرار فى الأحوال الجوية حتى الجمعة.. فيديو

طلاق أصالة وطارق العريان .. القصة الكاملة

دعاء الامتحان المستجاب.. يقال عند التوجه للجنة للتوفيق والنجاح

طارق رضوان: تركيا لا تستطيع إرسال قواتها لليبيا وما تقوم به شو إعلامي

خطاب ليفربول يحسم حضور محمد صلاح لحفل توزيع جوائز الأفضل | تفاصيل

محمد سمير: نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق فى واقعة رشوة رئيس مصلحة الضرائب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى جولدن جلوب | ألوان مبهجة تسيطر على فساتين النجمات| وممثل شهير يخطف الأنظار بالريش

بفستان محتشم وأنيق .. ميريام فارس تتألق فى السعودية

النوم والماء والقهوة.. جمال شعبان يقدم روشتة للتخسيس