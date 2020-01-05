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رياضة

مورينيو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة ميدلزبره في كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد 05/يناير/2020 - 03:36 م
مورينيو
مورينيو
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إسراء أشرف
أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة ميدلزبره، بعد قليل، على ملعب "ريفرسايد"، ضمن مباريات الدور الرابع، من كأس الاتحاد الإنجليزي.

واعتمد مورينيو في خط الهجوم على الثلاثي، سون وديلي آلي، بالإضافة إلى لوكاس مورا.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي :

حراسة المرمى: جازانيجا

خط الدفاع: فيرتونخين - ألديرفيريلد - داير

خط الوسط: سيسيجنون -  إريكسن - سيسوكو - وينكس - اورييه

خط الهجوم: سون - آلي - لوكاس مورا
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