جريمة علنية | حسن نصر الله: قتل قاسم سليماني تاريخ فاصل في المنطقة

قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني إن يوم الثاني من يناير "هو تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة وبداية تاريخ جديد ومرحلة جديدة"، في إشارة إلى يوم مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.



وأكد نصرالله في كلمة خلال الحفل التأبيني الذي يقيمه حزب الله لقاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت، إن "سليماني قائد جهادي إسلامي عالمي عظيم".



وأضاف "ما حصل أن الحاج قاسم سليماني وصحبه غادرا مطار دمشق علنًا إلى مطار بغداد حيث كان أبو مهدي المهندس وأفراد من الحشد الشعبي في استقباله ثم تعرض الموكب إلى قصف بالصواريخ المتطورة من السماء وبشكل وحشي فتمّ تدمير السيارات وتمزيق كل شيء فيها".



وأكد نصر الله "نحن لسنا أمام عملية اغتيال مبهمة بل جريمة علنية واضحة أعطى ترامب الأمر فيها ونفّذتها وزارة الدفاع الأمريكية والجيش الأمريكي".



وتابع" أقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتلنا وأقصى ما نتطلع إليه هو أن نقتل في سبيل الله".



وأشار نصرالله إلى أن "الاغتيال بشكل علني هو نتيجة فشل كل المحاولات السابقة للاغتيال وآخرها في بلدة الحاج قاسم في كرمان عبر وضع المتفجرات في الحسينية التي يحضر بها مئات الناس".



وأردف "استعراض هذا المشهد يوضح أهداف الاغتيال ويحدد مسؤوليتنا جميعا لمواجهة أهداف الاغتيال".