AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جريمة علنية | حسن نصر الله: قتل قاسم سليماني تاريخ فاصل في المنطقة

الأحد 05/يناير/2020 - 03:38 م
حسن نصر الله
حسن نصر الله
Advertisements
رحيم يسري
قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني إن يوم الثاني من يناير "هو تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة وبداية تاريخ جديد ومرحلة جديدة"، في إشارة إلى يوم مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وأكد نصرالله في كلمة خلال الحفل التأبيني الذي يقيمه حزب الله لقاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت، إن "سليماني قائد جهادي إسلامي عالمي عظيم".

وأضاف "ما حصل أن الحاج قاسم سليماني وصحبه غادرا مطار دمشق علنًا إلى مطار بغداد حيث كان أبو مهدي المهندس وأفراد من الحشد الشعبي في استقباله ثم تعرض الموكب إلى قصف بالصواريخ المتطورة من السماء وبشكل وحشي فتمّ تدمير السيارات وتمزيق كل شيء فيها".

وأكد نصر الله "نحن لسنا أمام عملية اغتيال مبهمة بل جريمة علنية واضحة أعطى ترامب الأمر فيها ونفّذتها وزارة الدفاع الأمريكية والجيش الأمريكي".

وتابع" أقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتلنا وأقصى ما نتطلع إليه هو أن نقتل في سبيل الله".

وأشار نصرالله إلى أن "الاغتيال بشكل علني هو نتيجة فشل كل المحاولات السابقة للاغتيال وآخرها في بلدة الحاج قاسم في كرمان عبر وضع المتفجرات في الحسينية التي يحضر بها مئات الناس".

وأردف "استعراض هذا المشهد يوضح أهداف الاغتيال ويحدد مسؤوليتنا جميعا لمواجهة أهداف الاغتيال".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد فعل إسرائيلي بعد مقتل قاسم سليماني

شاهد.. العراقيون يحتفلون في الشوارع بمقتل قاسم سليماني وقيادات الحشد الشعبي

أول تعليق سوري على اغتيال #قاسم_سليماني

إليسا تعلق على مقتل قاسم سليماني

قائد فيلق القدس الإيرانى..هل تنبأ خامنئي باغتيال قاسم سليماني؟ وماذا قال له؟

بعد اغتيال سليماني.. تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت

ترشيحاتنا

ذكرى ميلاد حاتم ذوالفقار.. قصة القبض عليه 3 مرات وعدد زيجاته ووفاته المأساوية

وجدوه يبكي.. ماذا وجد الفريق الطبى في أحشاء دولفين الغردقة؟.. فيديو

دعاء الكرب والهم والحزن والضيق.. ردده في الصباح لييسر الله لك جميع أمورك

زوجها قتله بعد تبادل إطلاق النار.. الكشف عن هوية واسم لص منزل نانسي عجرم

طقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر: غدا أمطار ورياح تصل لحد العاصفة

مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب مدرسة بالإسكندرية يدخلون لجان الامتحانات بـ نصف نقل بسبب مياه الأمطار والتعليم ترد.. صور وفيديو

بعد اقتحام منزل نانسي عجرم وإصابتها.. 8 إجراءات للحماية من السرقة

طفلة عمرها 12 عامًا تنقذ شقيقها بعد تعرضه لمحاولة اختطاف.. شاهد