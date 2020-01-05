الطب النفسي يؤكد سلامة عريس المنوفية قاتل عروسه ليلة الصباحية

أصدرت اليوم مصلحة الطب النفسي تقريرها في واقعة مقتل عروس المنوفية على يد زوجها ليلة الصباحية، وكانت المحكمة قد أحالت الزوج محمد محمود عثمان 29 عاما محامي للتحقق من الادعاء أنه مريض نفسي وأن ذلك وراء قتله لزوجته ليخرج اليوم تقرير الطب النفسي لينفي جميع ادعاءاته ويؤكد انه شخص مُتزن وعاقل وليست لديه أي اضطرابات نفسية ولا عصبية.





بدأت الواقعة بعد الانتهاء من حفل العرس حيث ذهب أهل "منار" عروس الأمس للاطمئنان عليها في شقتها ليجدونها غارقة في دمائها بطعنة واحدة بالسكينة وبجانبها أداة الجريمة، ليسود الهرج والمرج بين أهل العروس الذين ذهبوا بحثًا عن الزوج الذي لم يجدوه ولكن بعد ساعات عثرت عليه قوات الشرطة داخل مستشفي بنها مصابًا بجرح نافذ في البطن بطعنة سكين وحالته العامة سيئة.





حالة من الذهول انتابت الجميع من أهل القرية وأهل العروس فيما أكد أحد شباب قرية القرنين مسقط رأس الزوج ومحل الواقعة، أن الزوج كان يعاني من حالة نفسية منذ سنوات وحاول قبل ذلك الانتحار وحرق نفسه، موضحًا أنه قد يكون دافعًا نفسيًا وراء القتل.





وأكد مصدر بمديرية أمن المنوفية، أنه تم العثور على جثة منار عادل 19 سنة داخل شقتها بقرية القرنين بمركز الباجور وبها طعنة واحدة وبجوارها اداة القتل السكين، موضحًا أن أهل الفتاة في حالة ذهول حيث إن الزواج جاء بعد خطبتهما منذ 3 سنوات.





وكان اللواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، تلقي إخطارًا من الرائد أحمد غباشي، رئيس مباحث الباجور يفيد بمقتل منار ع ا 19 سنة علي يد زوجها، مشيرًا إلى أن حفل زفافهما كان قبل الواقعة بيوم وان شقيقها ذهب إليها للاطمئنان عليها وجدها غارقة في دمائها داخل شقة الزوجية.





وعلي الفور توجّه لمركز الشرطة وبالانتقال والفحص تبين مصرع "منار" بعد إصابتها بعدة طعنات بآلة حادة ، ولم يتم العثور علي الزوج بالشقة وبعمل التحريات اللازمة تم العثور علي الزوج محمد م ع مقيم بدائرة مركز الباجور في مستشفي بنها الجامعي مصابا بطعنة نافذة في البطن ولا يمكن استجوابه.





وتم تحرير المحضر رقم 13633 مركز الباجور واخطرت النيابة العامة للتحقيق ،



