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ديني

حكم الصلاة جالسا رغم القدرة على أدائها قعودا

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:01 ص
حكم الصلاة جالسا
حكم الصلاة جالسا رغم القدرة على أدائها قعودا
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محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " ما حكم الصلاة جالسا في حالة عدم القدر على أدائها قياما وقعودا".

أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية، أن أداء الصلاة جلوسًا رغم القدرة على القيام يجعل الصلاة باطلة، ولكن إذا كان الفرد غير قادر على أداء الصلاة قياما، فأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يمكن أداء صلاة قيام الليل بعد العشاء كما يحدث في رمضان.


وورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "هل يجب قول آمين بعد قراءة الفاتحة فى الصلاة الفردية؟

أجاب أمين الفتوى عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن المذهب الحنفى ذهب إلى أنه لا يجهر بها، فقول آمين ما هي إلا دعاء لله بأن يستجيب لنا، مضيفا : نحن نقول "الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين"، ثم نقول "اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين"، ثم نقول آمين، فقول آمين يعني اللهم استجب هذا الدعاء، وقول آمين ليست آية من آيات سورة الفاتحة".

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التأمين فى ختام الفاتحة سُنة مُستحبة ومن هيئات الصلاة للمؤمن وللمنفرد.

وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «ما حكم قول أمين فى ختام سورة الفاتحة؟»، أن التأمين بعد الفراغ من الفاتحة في الصلاة سنة للإمام والمأموم ، يجهران به في صلاة الجهر ، ويسران به في صلاة السر، وسُنة أيضا عقب قراءة الفاتحة خارج الصلاة فإذا كان مأمومًا فإن من هيئات الصلاة ان يُؤمن وإن كان منفردًا فإنه من السُنة والهيئة فى الصلاة أن يؤمن على قراءة الفاتحة.

وبيًن أنه فى نهاية السورة دعاء وهو { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقال رب العزة هذا بيني وبين عبدى ولعبدى ما سأل فهذا دعاء فنوأمن على هذا الدعاء سواء أكان مأموما أو منفردًا.
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