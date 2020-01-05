أهم الأخبار.. سر إنهاء أزمة قيد كهربا.. تفاصيل جديدة في اقتحام منزل نانسي عجرم.. وطعن ضحايا البحيرة قبل احتراقهم



هددني بقتل بناتي.. زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل سرقة المنزل وقتل اللص.. القصة كاملة

كشف فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم عن تفاصيل واقعة اقتحام شاب سورى لمنزله وتهديده بالسلاح. كشف فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم عن تفاصيل واقعة اقتحام شاب سورى لمنزله وتهديده بالسلاح.



مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على 7 جثث من أسرة واحدة بكفر الدوار

تكثف المباحث الجنائية بالبحيرة من جهودها لكشف غموض العثور على 7 جثث من عائلة واحدة بمنزل بقرية "على"، بمركز كفر الدوارفي ظروف غامضة وتم نقل والجثث لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة. تكثف المباحث الجنائية بالبحيرة من جهودها لكشف غموض العثور على 7 جثث من عائلة واحدة بمنزل بقرية "على"، بمركز كفر الدوارفي ظروف غامضة وتم نقل والجثث لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.



فصيلة من الرجال الأشداء معلقون يوميًا خارج برج خليفة.. ماذا يفعلون؟ | فيديو

برج خليفة من اهم المعالم الحضارية في امارة دبي ويصنف كأطول برج في العالم، تتطلب عملية تنظيفه مجهودا شاقا تنفذه فصيلة من الرجال الأشداء قوامها 36 رجلا يتحدون الجاذبية الأرضية لحماية البرج من ترسبات العوامل الجوية حيث الرياح والاتربة وغيرها؛ ليظل مظهره نقيا. برج خليفة من اهم المعالم الحضارية في امارة دبي ويصنف كأطول برج في العالم، تتطلب عملية تنظيفه مجهودا شاقا تنفذه فصيلة من الرجال الأشداء قوامها 36 رجلا يتحدون الجاذبية الأرضية لحماية البرج من ترسبات العوامل الجوية حيث الرياح والاتربة وغيرها؛ ليظل مظهره نقيا.



حسن نصر الله: قاسم سليماني كان يتمنى الشهادة وحقق هدفه

قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني إن يوم الثاني من يناير "هو تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة وبداية تاريخ جديد ومرحلة جديدة"، في إشارة إلى يوم مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني. قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني إن يوم الثاني من يناير "هو تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة وبداية تاريخ جديد ومرحلة جديدة"، في إشارة إلى يوم مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.



صفعة لـ أردوغان.. نائبة تركية أمام البرلمان: النظام اختلق أكذوبة الحدود مع ليبيا.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، مقطع فيديو، لكلمة النائبة تولاى أوغولارى، أمام البرلمان التركي، تنتقد فيها سياسات النظام، وما يقوم به من تدخل في شئون الدول الأخرى. عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، مقطع فيديو، لكلمة النائبة تولاى أوغولارى، أمام البرلمان التركي، تنتقد فيها سياسات النظام، وما يقوم به من تدخل في شئون الدول الأخرى.



طقس عيد الميلاد.. أمطار غزيرة ورياح تصل لحد العاصفة والحرارة تنخفض إلى 4 درجات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على البلاد، والتي تتزامن مع احتفالات عيد الميلاد. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على البلاد، والتي تتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.



شاهد.. لحظة انهيار نانسي عجرم بعد واقعة اقتحام منزلها

نشرت قناة MTV اللبنانية مقطعا مصورا مع الفنانة نانسي عجرم بعد تعرض منزلها للسرقة، قبل أن يقوم زوجها بقتل السارق عقب تبادل لإطلاق النار معه. نشرت قناة MTV اللبنانية مقطعا مصورا مع الفنانة نانسي عجرم بعد تعرض منزلها للسرقة، قبل أن يقوم زوجها بقتل السارق عقب تبادل لإطلاق النار معه.

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار المهمة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:نجح مسئولو النادي الأهلي فى حسم إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم المنضم حديثا إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.