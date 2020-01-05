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حوادث

مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على 7 جثث من أسرة واحدة بكفر الدوار

الأحد 05/يناير/2020 - 11:03 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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جمالات الدمنهورى
تكثف المباحث الجنائية بالبحيرة من جهودها لكشف غموض العثور على 7 جثث من عائلة واحدة بمنزل بقرية "على"، بمركز كفر الدوارفي ظروف غامضة وتم نقل والجثث لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بالعثور علي 7 جثث أسرة كاملة بعزبة " علي التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلي الفور انتقلت قيادات المديرية وبالفحص تبين العثور علي جثة" ح.س.أ" 39 عامًا، وزوجته "ر.م.ش"، وأنجاله"ع، م،ع،م" ووالده المجني عليه الأول.

ووجه اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم كلاً من العقيد عبد القوي عمرو، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار والرائد محمود قاسي، رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار وبإشراف العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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