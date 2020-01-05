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أخبار العالم

حسن نصر الله: قاسم سليماني كان يتمنى الشهادة وحقق هدفه

الأحد 05/يناير/2020 - 03:27 م
حسن نصر الله
حسن نصر الله
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قسم الخارجي
قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني إن يوم الثاني من يناير "هو تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة وبداية تاريخ جديد ومرحلة جديدة"، في إشارة إلى يوم مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وأكد نصرالله في كلمة خلال الحفل التأبيني الذي يقيمه حزب الله لقاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت، أن "سليماني قائد جهادي إسلامي عالمي عظيم".

وأوضح نصرالله أن "سليماني كان يقول لي خلال السنوات الأخيرة إنه يشتاق للقاء إخوته الشهداء"، مضيفا "الشهيدان الحاج قاسم وابو المهدي المهندس كانا يعشقان ويتوقان للشهادة وخصوصًا في السنوات الأخيرة".

وتابع قائلا " أتوجه إلى عائلة سليماني وكل أقاربه وأهله وأقول لهم إن ما يجب أن يواسيكم أن والدكم حقق ما كان يطمح إليه".

وأضاف نصرالله: "الشهداء والقادة يريدون للأمة الخير وهدفهم الشخصي هو الشهادة وقد حقق الحاج قاسم هذا الهدف".
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