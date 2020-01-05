لمواكبة التحول الرقمي.. رئيس جامعة بني سويف يتفقد مركز الذكاء الاصطناعي

تفقد ظهر اليوم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مركزا للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية بحرم الجامعة والذي يعد أول مركز متخصص لخدمة الطلاب ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والمجتمع وجميع الكوادر الشابة بصعيد مصر





ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمي والدكتور وليد عيد المدرس بكلية الحاسبات وعضو هيئة فريق وحدة تصميم وتطوير البرمجيات.





وأوضح رئيس الجامعة أن المركز يهدف الى بحث وتطوير وابتكار حلول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة SAS المتخصصة عالميا في مجال تحليل وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.





وقال إن إنشاء المركز يأتي في إطار الخطة الوطنية الاستراتيجية والتي تعمل على تمكين الأجيال القادمة من أدوات الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقديم الحلول الذكية، وتمكين المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تشغيل واستخدام الابتكارات في علوم البيانات.



