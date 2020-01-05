تعرف على سبب الصراع بين السراج وحفتر في ليبيا

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، إن الصراع بين فايز السراج وخليفة حفتر ليس وليد اليوم أو الاتفاق التركي ولكنه منذ اتفاق الصخيرات.





وأضاف «مختار غباشي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اتفاق الصخيرات وضع في إطاره 67 مادة وفي إطاره 9 فصول وعنوانه الأهم أن رئيس حكومة الوفاق الوطني هو القائد الأعلى للجيش، وله الحق في الفصل والتعيين.





وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، أن أطرافًا دولية تدخلت لحل الأزمات، وحل الصراع بين المعارك بين السراج وحفتر.





وأشار إلى أن مصر وفرنسا أخذت توجه خليفة حفتر وتونس والجزائر، وإيطاليا أخذت موقف فايز السراج، مؤكدًا أن مصر ضد مبدأ التقسيم وضد التدخل التركي في ليبيا.



