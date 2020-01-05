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رياضة

عاجل | ريمونتادا تاريخية للزمالك أمام طنطا في الوقت القاتل ويفوز 3 - 2

الأحد 05/يناير/2020 - 06:57 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب غزل المحلة فى الجولة الـ12، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التهديف في الدقيقة 20 عن طريق عمر السعيد بعد تمريرة رائعة من إسلام طارق ليتوغل بها ويسددها على الفور لتسكن شباك حارس مرمى طنطا .

وأدرك فريق طنطا هدف التعادل فى الدقيقة 45 عن طريق وليد عادل بعد تمريرة رائعة من زميله لينفرد بمرمى محمد صبحي حارس الزمالك ليسددها بإتقان فتسكن الشباك على الفور.

وأضاف فريق طنطا الهدف الثاني فى الدقيقة 69 عن طريق وليد عادل من ركلة الجزاء .

وخطف الزمالك هدف التعادل فى الوقت 88 عن طريق محمد أوناجم بتسديدة داخل منطقة الجزاء .

ونجح زيزو البديل من إحراز الهدف الثالث فى الوقت القاتل من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة يفقز الزمالك الي المركز الثالث برصيد21 نقطة ، بينما تجمد رصيد طنطا الى النقطة 10 فى المركز الخامس عشر .

وبدأ الزمالك بالضغط المتواصل على لاعبي طنطا لإدراك هدف مبكر .

وأهدر محمد مجدي أونش مهاجم طنطا فرصة محققة بعد عرضية من زميله تصل منطقة الجزاء ليسددها بطريقة غريبة وهو أمام المرمى لتمر فوق العارضة فى الدقيقة 7 .

وأخطأ علي فرج حارس مرمي طنطا بإمساك الكرة خارج منطقة الجزاء لتحتسب ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 9 .

وتراجع فريق الزمالك فى بداية الشوط الثاني أمام الكرات الطويلة التي يعتمد عليها فريق طنطا .

وانفرد أونش بمرمي الزمالك وقام محمد عبدالسلام بعرقلة اللاعب قبل منطقة الجزاء وأشهر إبراهيم نور الدين حكم المباراة بطاقة صفراء لمدافع الزمالك فى الدقيقة 57 .

وأجري كارتيرون أولى تغييراته فى الدقيقة 70 بدخول أحمد مصطفى "زيزو" وأشرف بن شرقي بدلا من عبدالله جمعة وكريم بامبو.

ودفع أيضا الفرنسي بـ مصطفي فتحي بدلا من عمر السعيد فى الدقيقة 80 لتنشيط خط الهجوم .
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