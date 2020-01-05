عميد شريعة الأزهر بأسيوط: الامتحانات تسير بسهولة ويسر

تفقد الدكتور محمود عبدالرحمن عميد الكلية، يرافقه الدكتور أبو دور سيد عضو كنترول الفرقة الأولى، مؤكدا أن الامتحانات بالكلية تسير بسهولة ويسر ولا توجد شكاوى ولم تقع أى أحداث تعكر صفو سيرها وانضباطها.

وشدد عميد الكلية خلال تفقده لجان الامتحانات على ضرورة الالتزام بكافة تعليمات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، فيما يخص الإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية للطلاب وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أى استفسارات تخص المادة و توفير مناخ ملائم للطلاب خلال أدائهم الامتحانات.





كما قام الدكتور محمد سيد عبدالعال الجابي عميد كلية التربية جامعة الأزهر بأسيوط بجولة تفقدية داخل عدد من لجان الامتحانات بالكلية، للتأكد من تهيئة المناخ الملائم للطلاب وذلك لضمان حسن سير الامتحانات بدقة وتركيز.





كما أكد أن الامتحانات شهدت التزامًا وانضباطًا ملحوظًا داخل اللجان، مؤكدا على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب.