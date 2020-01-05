أولو الأمر ليس الرئيس أو الحاكم.. خالد الجندي يوجه رسالة للإخوان

وجَّه الشيخ خالد الجندي على اتهام جماعة الإخوان له بأنه شيخ للنظام وليس للفوضى، قائلًا: إن لقب شيخ النظام شرف له.



وأضاف «الجندي» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن المراد بآية «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ» ليس المراد به الرئيس أو أي مسئول إنما المراد به القانون.



وأكد الشيخ خالد الجندي، أن القانون هو الذي يجب أن يحترمه الجميع والذي أتى من عند الله، منوهًا بضرورة أن يكون معظم الشيوخ شيوخ نظام.



وبين أن النظام هو الانضباط وهو ضد الفوضى بكل تأكيد، مشيرًا إلى جملة ابن تيمية "ظلم عام خيرٌ من فوضى ساعة"، منوهًا بأن الدول التي حدثت فيها اضطراب ذاق شعبها المرار والقسوة وتشردوا في العالم كله.



معلومات عن قوله تعالى:

قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا».



سبب النزول

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية، فلما خرجوا وجد على أصحابه في شيء وأغضبوه، قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: فاجمعوا لي حطبًا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها، قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها، قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لهم: (لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدًا، إنما الطاعة في المعروف)».

