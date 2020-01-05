البرلمان يطالب بوقف التعامل التجاري مع تركيا

أقرأ المزيد: وكيل عربية النواب يطالب بتنفيذ قرارات البرلمان الليبى لمواجهة العدوان التركى وأوضح عضو مجلس النواب في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن مثل هذا القرار سيكون له أثر على الاقتصاد التركى الذى يعانى فى السنوات الأخيرة بعدما تسبب الرئيس التركى أردوغان من تدهور كبير فى الاقتصاد التركى انعكس على حياة المواطنين بشكل ملحوظ، وما يقوم به هذا الديكتاتور العثمانى يحاول أن يستنزف ثروات المنطقة لصالحه، ولهذا لا بد أن يكون الرد على على "المعتوه" بكل السبل المتاحة.

طالب يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، بضرورة تكثيف الجهود من جانب الحكومة لزيادة الإنتاج وخصوصًا في المنتجات التي تستوردها مصر من تركيا، بهدف وقف استيراد جميع المنتجات التي تستوردها مصر من تركيا نهائيًا بعد موافقة الحكومة والبرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.وقال "كدواني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هدف أردوغان الاول هو تهديد الأمن القومي المصري والاستيلاء على ممتلكات الدول العربية فهو يتخذ الاسلام ستارا له لضرب الاسلام والمسلمين والاسلام بريء من هذه الانتهاكات التي يقوم بها.وأكد عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان، أن هناك مؤامرة كبرى ضد المنطقة العربية فهناك مؤشرات تدل على أن هناك مخططا يستهدف زعزعة كيان العرب والاستيلاء على ما يملكونه ولابد أن تستيقظ جميع الدول العربية.يأتى ذلك بعد أن تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مقاطعة المنتجات التركية، كرد على التجاوزات السافرة من قبل الحكومة التركية فى المنطقة، ومحاولاتها نهب ثروات الشرق الأوسط، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة.