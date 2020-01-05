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طريقة عمل شوربة السي فود

الأحد 05/يناير/2020 - 10:01 م
طريقة عمل شوربة الـ
طريقة عمل شوربة الـ سي فود
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل شوربة السي فود بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير شوربة السي فوود
سي فود مشكل 
دقيق
كريمة 
جزر 
كرات كرفس 
بصل ثوم صحيح
فلفل أسود حصى 
ماء مغلي 
طريقة عمل شوربة السي فوود
* قطعي بصل صحيح وثوم، كرات وكرافس، الجزر وضعيهم في الماء المغلي.
* وضيفي الملح والفلفل الحصى ، ورقتين لورى ،حبهان ثم ضيفي عليه السي فود واتركيه ليسلق لمدة 5:3 دقائق.
* واحضري وعاء آخر وضعي فيه مكعب من الزبدة ملعقتين زيت ذرة ثم ضيفي ثوما مطحونا وتبلي بالملح والفلفل.
* ثم ضيفي ملعقة دقيق واستمري في التقليب.
* ثم صفي السي فود بمصفاة ثم ضيفيه على الدقيق وشوحيه قليلا.
* ثم ضيفي الكريمة و قليل من شوربة السلق.
* ضيفي قليل من الشبت واتركيها قليلا لتمتزج كل المكونات.
* ثم قدميها ساخنة.
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