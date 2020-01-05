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برلمان

وزير الإسكان يكشف عن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف بحلول 30 يونيو 2020

الأحد 05/يناير/2020 - 09:36 م
عاصم الحزار، وزير
عاصم الحزار، وزير الإسكان
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عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور عاصم الحزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف كانت 11% قبل عام 2014، بينما وصلت النسبة إلى 38.5% في نهاية 2019.

وأشار وزير الاسكان إلى أن الحكومة تستهدف وصول تغطية مشاريع الصرف الصحي للريف في 30 يونيو 2020 إلى 42%، ليكون إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات الصرف الصحي خلال 6 سنوات فقط، ثلاثة أضعاف ما تحقق خلال التاريخ كله، وهي إنجازات قد تكون غير ملموسة بشكل مباشر لأن بعض المواطنين يهمهم الانعكاس المباشر على "جيبه".

جاء ذلك خلال ورشة عمل لحزب مستقبل وطن، حول الرؤية المستقبلية للمجتمعات العمرانية في الدولة المصرية، بحضور، المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الإسكان، بالبرلمان، النائب عماد سعد حمودة، والنائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام لمستقبل وطن، وعدد من قيادات الحزب.

وأضاف وزير الإسكان أن هناك أهدافا استراتيجية وأهداف محلية، ويجب أن ندرك قيمة كل منهما، ضاربا مثالا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية شرقا، والحفاظ على الأمن القومي لمصر.
وزير الإسكان يكشف عن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف بحلول 30 يونيو 2020
وزير الإسكان يكشف عن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف بحلول 30 يونيو 2020
وزير الإسكان يكشف عن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف بحلول 30 يونيو 2020
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