الأمن العام يكشف تفاصيل واقعة اختطاف عامل بمدينة نصر

نجح رجال قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط مباحث القاهرة فى اعادة عامل لأسرته عقب اختطافه واجباره توقيع إيصالات أمانة بمدينة نصر .



البداية كانت عندما تبلغ لقسم أول مدينة نصر من عامل "مقيم بدائرة قسم المعادى" بغياب ابنه "سائق سن 26" عقب خروجه من مسكنهما بتاريخ أول الجارى مستقلًا سيارته "ربع نقل" وتلقيه إتصال هاتفي طلب خلاله المتصل مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إطلاق سراح إبنه والسيارة .



وإتفق معه على التقابل بمنطقة عزبة الهجانة دائرة القسم عقب تقنين الإجراءات أعدت عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "سنى 26 , 36 لهما معلومات جنائية , مقيمان بدائرة القسم).



وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة حال استقلالهما السيارة رفقة المتغيب بزعم الإستعلام منه عن أحد الأماكن وعقب ذلك تعديا عليه بالضرب وإصطحباه كرهًا عنه .



وكذا أجبراه على توقيع 3 إيصالات أمانة وعقد بيع السيارة وإحتجازه داخل الشقة سكن المتهم الأول ومساومة والده على دفع مبلغ الفدية نظير إطلاق سراحه وإعادة السيارة .



تم بإرشاد هما تحرير المختطف والإيصالات والسيارة المستولى عليهما.



