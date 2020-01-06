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أخبار العالم

العربية: وصول أعضاء من المخابرات التركية إلى ليبيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:27 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قسم الخارجي
أعلنت مصادر إلى فضائية العربية السعودية عن وصول عدد من أعضاء الاستخبارات التركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، تمهيدا لغزو القوات التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء تحرك وحدات من الجيش التركي باتجاه ليبيا، من أجل التنسيق. بحسب ما نقلته "رويترز".

جاء ذلك بعدما صوت البرلمان التركي بالموافقة على مقترح أردوغان بالتدخل عسكريا في ليبيا، في خطوة تواجه رفضا دوليا واسعا.

وأكد أردوغان استجابته لدعوة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي يتهمها البرلمان بالخيانة العظمى.

وكان البرلمان اللليبي قد أعلن إلغاء اتفاقية السراج وأردوغان، واتهم كل من شارك بها بالخيانة العظمى.

وقال أردوغان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا الأربعاء المقبل، حيث سيبحثان القضايا الإقليمية.
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