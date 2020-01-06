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رياضة

بعد عودته للتهديف .. تفاصيل إصابة مروان محسن مهاجم الأهلي

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي، عن تشخيص إصابة مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر التي تعرض لها، اليوم الأحد، في مباراة أف سي مصر، بالدوري.

كان مروان محسن، قد غادر مباراة الأهلي أمام إف سي مصر في الدقيقة 68، وحل محمود "كهربا" بديلا له، في أول ظهور له بقميص الأهلي.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات عقب المباراة : "مروان محسن يعاني من الإصابة بكدمة قوية في وجه القدم، ومن المقرر أن يخضع للفحص بالأشعة غدا لتحديد التشخيص النهائي لحالته ومدة غيابه عن المباريات".

وقرر رينيه فايلر المدير الفني منح اللاعبين راحة يومي الإثنين والثلاثاء، على أن يتوجه الفريق مباشرة إلى زيمبابوي فجر الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها يوم 11 يناير الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على إف سي مصر 3-1، ورفع رصيده إلى 30 نقطة، بالعلامة بالكاملة في 10 مباريات، ليواصل تصدره بطولة الدوري.
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