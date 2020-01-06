أول ظهور لـ براد بيت في حفل جولدن جلوب.. صور

وصل منذ قليل النجم العالمي براد بيت لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ77.



وينافس براد بيت في جولدن جلوب على جائزة افضل ممثل ثاني عن دوره في فيلم once upon a time in Hollywood.



يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون، وأيضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.



وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.



ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.



