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فن

Succession أفضل مسلسل درامي بحفل جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:48 ص
مسلسل Succession
مسلسل Succession
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شروق ابراهيم
فاز مسلسل Succession بجائزة أفضل مسلسل درامي في النسخة الـ 77 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.

شارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.

وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
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