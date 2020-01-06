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فن

فيلم Rocketman يحصد جائزة أفضل أغنية أصلية بـ جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:49 ص
Rocketman
Rocketman
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شروق ابراهيم
حصد النجم العالمي التون جون على جائزة أفضل أغنية عن الأغنية التي قدمها خلال فيلم "Rocketman" وتحمل اسم "I'm Gonna Love Me Again"، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 77.

يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون،وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
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