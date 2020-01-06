تحذير مهم من الفلاحين بشأن مبيد القمح.. ومناشدة لوزير الزراعة بالتدخل

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام ، نقيب الفلاحين ، أنه وبعد اسبوع من شكوي عدد من مزارعي القمح بمحافظة المنوفية اللذين اشتروا مبيد لمكافحة الحشائش الضارة " حشيشة الزمير" التي تنمو في زراعات القمح ، وأباد هذا المبيد محاصيلهم من القمح ، توجهت لجنة من وزارة الزراعه لفحص المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة .



وأوضح "أبوصدام" أنه تكررت نفس المشكله بمحافظة المنيا ، حيثُ تقدم عدد من مزارعي القمح بقرية طهنشا محافظة المنيا للشكوى من تضرر محاصيلهم بعد رشه بنفس المبيد الذي استخدم بمحافظة المنوفية سابقا ، وذلك قبل ان تبت لجنة الزراعة فى المشكلة ، مما يوجب وقف استخدام هذا المبيد الذي قضي علي بعض محاصيل القمح لحين البت في هذه المشكله الخطيره .



واضاف أبو صدام ان عدد من مزارعي القمح بقرية طهنشا التابعة لمدينة المنيا بمحافظة المنيا تقدمهم الحاج عماد محمد علي يوسف والحاج احمد محمد سعداوي ويني شكري ومصطفي صلاح و بشري صادق وطلعت رشدي وشعبان احمد عبدالغني واشرف سيد برعي واخربن من قرية طهنشا التابعة لمحافظة المنيا تقدموا بشكوى للنقابة العامة للفلاحين بعد أن حرروا محاضر بقسم المنيا لتضررهم ضرر بالغ جراء رش هذا المبيد الذي قضي علي مزروعاتهم ، حيث تراوحت المساحات المتضررة بين فدان الي 45 فدان حسب قول المتضررين .



وناشد "نقيب الفلاحين" بضرورة وقف استخدام هذا المبيد قبل تفاقم مشاكله مع ضرورة تشكيل لجنة من مجلس النواب لتقصي الحقائق وتعويض هولاء المزارعين ومعاقبة المسؤلين عن هذه الكارثة .



وتابع ابوصدام قائلًا :" محصول القمح محصول استراتيجي والاضرار به هو إضرار بالامن القومي الزراعي".