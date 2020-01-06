فتح 54 فصلا لمحو الأمية بمراكز شباب المنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، عن فتح 54 فصلًا لمحو الأمية ، داخل مراكز الشباب خلال شهر ديسمبر الماضي.
ويأتي ذلك تمهيدًا لدخول الدورات الامتحانية بمراكز "مغاغة، مطاى، ملوى وديرمواس و سمالوط"، وذلك ضمن (مشروع المصريون يتعلمون) ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.
وقال مندى عكاشة مدير المديرية ، إن الفصول ستخدم 5 مراكز من محافظة المنيا، وقد اختلفت أعدادها تبعا ً للكثافة السكانية،لافتا إلى أنه تم فتح 23 فصلا بديرمواس، 17 بمركز مطاى،7 بمركز ملوى،5 بسمالوط، وفصلين بمغاغة.
ويأتي ذلك تمهيدًا لدخول الدورات الامتحانية بمراكز "مغاغة، مطاى، ملوى وديرمواس و سمالوط"، وذلك ضمن (مشروع المصريون يتعلمون) ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.
وقال مندى عكاشة مدير المديرية ، إن الفصول ستخدم 5 مراكز من محافظة المنيا، وقد اختلفت أعدادها تبعا ً للكثافة السكانية،لافتا إلى أنه تم فتح 23 فصلا بديرمواس، 17 بمركز مطاى،7 بمركز ملوى،5 بسمالوط، وفصلين بمغاغة.