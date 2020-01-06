فتح 54 فصلا لمحو الأمية بمراكز شباب المنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، عن فتح 54 فصلًا لمحو الأمية ، داخل مراكز الشباب خلال شهر ديسمبر الماضي.



ويأتي ذلك تمهيدًا لدخول الدورات الامتحانية بمراكز "مغاغة، مطاى، ملوى وديرمواس و سمالوط"، وذلك ضمن (مشروع المصريون يتعلمون) ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.



وقال مندى عكاشة مدير المديرية ، إن الفصول ستخدم 5 مراكز من محافظة المنيا، وقد اختلفت أعدادها تبعا ً للكثافة السكانية،لافتا إلى أنه تم فتح 23 فصلا بديرمواس، 17 بمركز مطاى،7 بمركز ملوى،5 بسمالوط، وفصلين بمغاغة.



