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محافظات

فتح 54 فصلا لمحو الأمية بمراكز شباب المنيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، عن فتح 54 فصلًا لمحو الأمية ، داخل مراكز الشباب خلال شهر ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك تمهيدًا لدخول الدورات الامتحانية بمراكز "مغاغة، مطاى، ملوى وديرمواس و سمالوط"، وذلك ضمن (مشروع المصريون يتعلمون) ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.

وقال مندى عكاشة مدير المديرية ، إن الفصول ستخدم 5 مراكز من محافظة المنيا، وقد اختلفت أعدادها تبعا ً للكثافة السكانية،لافتا إلى أنه تم فتح 23 فصلا بديرمواس، 17 بمركز مطاى،7 بمركز ملوى،5 بسمالوط، وفصلين بمغاغة.

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