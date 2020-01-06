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حوادث

ضبط 21 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:03 م
صورة أرشيفية - أعلاف
صورة أرشيفية - أعلاف
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أحمد عبد العزيز
داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية مصنعا غير مرخص لانتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية وضبط داخله 21 طن أعلاف فاسدة ومجهولة المصدر.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية ثان لاتجاره في المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الحيواني، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين من مربى الثروة الحيوانية والداجنة.

عقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المصنع وضبط داخله 21 طن "أعلاف حيوانية" منتج نهائى معبأة داخل شكائر مدون عليها بيانات بأسماء شركات وهمية مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الحيواني.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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