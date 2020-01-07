النائب يوسف القعيد: 5 وسائل لتدعيم مفهوم الإعلام المحترف فى مصر

قال النائب يوسف القعيد ، عضو لجنة الإعلام والثفافة بالبرلمان إن تدعيم مفهوم الإعلام المحترف فى مصر يحتاج إلى تطوير الجانب التقنى لدينا فى الإذاعة، بحيث تصل الموجات الإذاعية إلى أبعد مكان فى العالم ، ومن الناحية السياسية فنحن فى حاجة لاستيعاب كل الأصوات المرتبطة بالبلاد خارج الوطن وتسليط الضوء عليها.



وأشار القعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى الاهتمام والتركيز بشكل كبير على المواقع الإلكترونية ، باعتبارها الأكثر مشاهدة بين الشباب ، ولابد أن تبث أخبارنا وتبرز حضارتنا وثقافتنا لكل دول العالم.



كما طالب عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بضرورة وضع حل لمشكلة الصحف القومية ، من خلال مساعدة هذه الصحف حتى تقف على قدميها، ولا تعتمد مرة أخرى على تلقى مساعدات من الدولة ولا تتحول لوحدات اقتصادية.



كما أكد أيضا على ضرورة الإبقاء على ماسبيرو كأحد رموز مصر الأساسية ، والتى لا يجب الاقتراب منها.



وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول، الأحد، برئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام".



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن، وفي عرض الآراء، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعزل ومكافحة الفكر المتطرف.



وأضاف "راضي"، أن الرئيس وجه بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر.



كما وجه الرئيس بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم، وليكون قادرًا على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يساهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.