رئيس الفيفا يصل القاهرة لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا

وصل اليوم الإثنين، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، للعاصمة المصرية القاهرة، وذلك لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2019.



استقبل إنفانتينو، لدى وصوله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من المسئولين، الذين رحبوا بالسويسري جياني إنفانتينو، بعد وصوله للأراضي المصرية.



ومن المقرر أن يحضر إنفانتينو حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2019، والذي يقام غدًا الثلاثاء في مدينة الغردقة.



يذكر أن محمد صلاح جناح نادي ليفربول، دخل في قائمة الترشيحات النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، مع ساديو ماني زميله في ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وتشير التسريبات إلى احتمالية فوز ماني بالجائزة.