AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس الفيفا يصل القاهرة لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:56 م
جياني إنفانتينو رئيس
جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم
Advertisements
إسماعيل محمود
وصل اليوم الإثنين، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، للعاصمة المصرية القاهرة، وذلك لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2019.

استقبل إنفانتينو، لدى وصوله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من المسئولين، الذين رحبوا بالسويسري جياني إنفانتينو، بعد وصوله للأراضي المصرية.

ومن المقرر أن يحضر إنفانتينو حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2019، والذي يقام غدًا الثلاثاء في مدينة الغردقة.

يذكر أن محمد صلاح جناح نادي ليفربول، دخل في قائمة الترشيحات النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، مع ساديو ماني زميله في ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وتشير التسريبات إلى احتمالية فوز ماني بالجائزة.
Advertisements

ترشيحاتنا

رامي رضوان يثير جدلًا على إنستجرام ..وأحمد زاهر: انت مافيا من إيطاليا

تسمم عائلة بعد تناوله.. علامات تكشف اليوسفي الطازج من الفاسد

زوجها محتجز في هذا المكان| نانسي عجرم مطلوبة في بيروت

3 وفيات و7 مصابين.. وقوع حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أمام جامعة القاهرة

السفارة السعودية بالقاهرة تغلق أبوابها غدا

من اليوم .. الأرصاد: موجة صقيع تضرب البلاد حتى الجمعة | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد يهدد حياتك.. أسباب الإصابة بالجلطة الرئوية والقلبية في الشتاء

هنتغدى إيه النهاردة.. طاجن جمبري على الطريقة المغربية

هاف بوت وهوت شورت.. نوال الزغبي تتحدى الشتاء بإطلالة جديدة