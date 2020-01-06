اخبار الحوادث .. ننشر صورة قاتل 7 من أسرة واحدة بـ مذبحة كفر الدوار.. 3 وفيات في تصادم أمام جامعة القاهرة

جسمه كالصخرة.. ننشر صورة قاتل 7 من أسرة واحدة بـ مذبحة كفر الدوار





مصرع 3 سوريين وإصابة 16 آخرين فى انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

لقي 3 سوريين الجنسية مصرعهم، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بينما أصيب 16 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين - مرسي علم، وتحديدا بالقرب من منطقة حماطة جنوب البحر الأحمر، تم نقل المصابين والجثث لمستشفي جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسي علم، بسيارات الإسعاف، وتم فتح الطريق أمام السيارات.

للمزيد .. لقي 3 سوريين الجنسية مصرعهم، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بينما أصيب 16 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين - مرسي علم، وتحديدا بالقرب من منطقة حماطة جنوب البحر الأحمر، تم نقل المصابين والجثث لمستشفي جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسي علم، بسيارات الإسعاف، وتم فتح الطريق أمام السيارات.



3 وفيات و7 مصابين.. وقوع حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أمام جامعة القاهرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص أمام كلية الزراعة بـ جامعة القاهرة أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

للمزيد .. كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص أمام كلية الزراعة بـ جامعة القاهرة أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.



أمن الشرقية يضبط سائق توك توك تحرش بطفلة ذوي احتياجات | تفاصيل

تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من ضبط سائق توك توك حاول التحرش بطفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة مصابة بمتلازمة دون، أثناء سيرها بأحد شوارع قريتها بمركز الزقايق، الا ان القدر انقذها وذلك عندما شاهدته سيدة أثناء سيرها مصادفة ونهرته فهرع وتركها.

للمزيد.. تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من ضبط سائق توك توك حاول التحرش بطفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة مصابة بمتلازمة دون، أثناء سيرها بأحد شوارع قريتها بمركز الزقايق، الا ان القدر انقذها وذلك عندما شاهدته سيدة أثناء سيرها مصادفة ونهرته فهرع وتركها.



انتشار أمنى مكثف | خطة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الميلاد

واصلت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعدادًا لتأمين إحتفالات عيد الميلاد المجيد .

للمزيد .. واصلت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعدادًا لتأمين إحتفالات عيد الميلاد المجيد .



إصابة 6 أشخاص في حادث ميكروباص على محور 26 يوليو

أصيب 6 أشخاص في حادث ميكروباص على محور ٢٦ يوليو، القادم من مدينة ٦ أكتوبر إلى ميدان لبنان.

للمزيد .. أصيب 6 أشخاص في حادث ميكروباص على محور ٢٦ يوليو، القادم من مدينة ٦ أكتوبر إلى ميدان لبنان.

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:حصل موقع "صدى البلد" ، على صورة المتهم الرئيسى فى مذبحة كفر الدوار التى راح ضحيتها ٧ أشخاص من أسرة واحدة يقيمون بعزبة على التابعة لقرية الطرح بدائرة المركز، وتبين أن المتهم يعمل جزارا ومسجل خطر سرقات وذو سمعة سيئة، ويسكن بقرية قريبة من مكان الجريمة.