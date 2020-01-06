افتتاح مركز أبحاث طب عين شمس MASRI السبت المقبل

تشهد جامعة عين شمس افتتاح مركز أبحاث طب عين شمس MASRI بحضور د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، د. رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، د. محمود المتينى رئيس الجامعة، د. أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، د أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، د هشام الغزالي مدير المركز الأبحاث، د منال حمدى السيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية.



كما يحضر حفل الافتتاح، الذي يقام في قصر الزعفران يوم السبت المقبل الموافق ١١ يناير، عدد من رؤساء الجامعات المصرية، و١٢ خبير دوليا منهم الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للأورام ورئيس الجمعية الافريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا، الصين والهند.



وصرح ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة بأن مركز أبحاث طب عين شمس يسعى كي يحقق مركزا رائدا في البحث العلمي بمصر والمنطقة بأسرها، حيث يحتوي علي ٦ أقسام لأبحاث ما قبل الإكلينيكية، أبحاث الجينوم، أبحاث الخلايا الجذعية، كما يضم مركزا معتمدا للأبحاث الإكلينيكية ووحدة لعلاج وأبحاث الڤيروسات الكبدية ووحدة للمعلوماتية الحيوية.



وأضاف د. هشام الغزالى مدير المركز أن المركز يحتوي ولأول مرة على بنك حيوي للسرطان والذي يعد الأكبر في المنطقة العربية، ويحتوي على أنسجة وعينات عضوية، وما يصاحبها من خصائص إكلينيكية لنحو ٢٨ ألف مريض، ويطمح الباحثون من خلاله لمعرفة الخصائص الچينية لمرضى السرطان المصريين مما ينعكس بدوره على اكتشاف الدواء والاختيار الدقيق للأدوية بما يسمى بالطب الشخصي.



ويرتبط المركز ارتباطا وثيقا بمركز اكتشاف الدواء بكلية الصيدلة وذلك بهدف اكتشاف أنماط جديدة من الدواء في مختلف الفروع وخاصة أورام الكبد.



يذكر أن المركز يرتبط بعدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومي للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة في المركز ٤٠ عالميا في علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.



ويضم مجلس إدارة المركز من عدة علماء مصريين وأجانب منهم: البروفيسور أحمد كاسب رئيس وحدة أورام الكبد بمعهد MD أندرسون بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور باسكال بوجول رئيس وحدة الجينات بجامعة مونبلييه الفرنسية، طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك saib .