تعليم المنيا يعلن جاهزية البنية التحتية بالمدارس استعداد للامتحانات ويحذر من اصطحاب المذكرات أو أي أوراق في امتحان الأوبن بوك

عقد محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، إجتماعًا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية التسع إستعرض خلاله الإجراءات الخاصة باختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي



واعلن عزب تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل المديرية برئاستة وعضوية مدير التعليم الثانوى ومسئول التطوير التكنولوجي ومسؤل الأمن والشئون القانونية على ان يتم تشكيل نفس الغرفة في جميع الإدارات التعليمية



وأكد وكيل الوزارة على سرية الامتحانات وتفعيل القرار الجمهوري 101 لسنة 2015 الخاص بمنع الغش وتطبيق القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم احوال إلغاء الامتحان والحرمان منه موضحا أن امتحانات الصف الأول والثانى الثانوي بالكتاب المفتوح ( open book ) وغير مسموح بأصطحاب أى أوراق أو مذكرات مع الطلاب



وشدد على أن النماذج الاسترشادية والتى تم نشرها على موقع وزارة التعليم، ليست نموذج امتحانات، إنما هي نماذج للإرشاد و للتدريب فقط مشيرا الى ان الطالب يؤدى إمتحانه داخل المدرسة وداخل اللجنة المحددة له وفى نفس يوم الإمتحان وعدم مغادرة المدرسة الا بعد التأكد من تأديته للامتحان.



كما شدد على عدم الإفصاح أو الإعلان عن النتائج الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي، إلا عن طريق الوزارة والتأكيد على جاهزية البنية التحتية بالمدارس للامتحانات من خلال عمل جلسات تجريبية لضمان سير أعمال الامتحانات بصورة جيدة والتنبيه على الطلاب بتعديل موعد الامتحانات وأن يوم 20/1/2020 أجازة من الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس وأن يوم 19/1/2020 بديلا عنه



اضافة الى التأكيد على اعلان الجدول المعدل بجميع المدارس وارسال تقرير يومى مفصل من قبل رئيس اللجنة أو مدير المدرسة عن سير العملية الإمتحانية والتواجد اليومى لأخصائى التطوير بالمدارس الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات والتدخل فورًا فى حالة حدوث أى عطل، حتى يتمكن جميع الطلاب من أداء الامتحان الإليكتروني بشكل جيد.



وأكد عزب على ضرورة قيام جميع طلاب الصف الثاني الثانوي بتحديث التابلت قبل الامتحان والإنتهاء فورًا من صيانة جميع أجهزة التابلت لدى الطلاب .



شهد الاجتماع مديرى المراحل التعليمية الإعدادى والثانوى وإدارة التطوير التكنولوجي وشئون الطلبة والشئون القانونية والأمن ومديرى الإدارات النوعية وموجهين العموم والأوائل

