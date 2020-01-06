AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تسجيل أكثر من 2 مليون مواطن بالتأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى‎

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:40 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
Advertisements
عبدالصمد ماهر
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تسجيل أكثر من 2 مليون مواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى وتشمل بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان، وذلك منذ إطلاق المنظومة في شهر يوليو عام 2019 بمحافظة بورسعيد، وفي الأول من أكتوبر من نفس العام في باقي محافظات المرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ، أن أعداد المنضمين للمنظومة في تزايد مستمر، حيث وصل عدد المسجلين في محافظة الإسماعيلية إلى 525466 مواطنًا، ومحافظة السويس 129114 مواطنًا، مضيفًا ان محافظة الأقصر وصل عدد المواطنين بالمنظومة بها إلى 477778 مواطنًا، ومحافظة أسوان 300338 مواطنًا، بينما محافظة جنوب سيناء 34712 مواطنًا.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن عدد المنضمين في محافظة بورسعيد بلغ 548616 مواطنًا، مشيرًا إلى أنه تم فتح أكثر من 2 مليون و 16 ألفا و 24 ملفًا عائليًا بمحافظات المرحلة الأولى الست.

وأشار إلى أن الاقبال الكبير من المواطنين للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الجديد يأتي فى إطار ثقة المواطن في قيادته السياسية، والتي تعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه المشروع لضمان تقديم خدمة طبية مميزة للمواطن المصري وفقًا لأعلى معايير الخدمات الطبية.

وأكد السبكي أن التأمين الصحي الشامل مشروع قومي تتكاتف جهود وقطاعات الدولة كافة لضمان نجاحه وتحقيق أمان اجتماعي وصحي للمواطن المصري وذلك لتحقيق استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وتابع أن وزارة الصحة والسكان حريصة على الوصول لجميع المواطنين لتوعيتهم بالمنظومة وتشجيعهم على التسجيل وفتح الملف العائلي من خلال مبادرات توعوية متعددة تتناسب مع الطبيعة الديموغرافية والجغرافية لكل محافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

من اليوم .. الأرصاد: موجة صقيع تضرب البلاد حتى الجمعة | فيديو

شورت لاميه.. مي سليم تتعرض للإحراج بعد هذه الإطلالة

11.5 جنيه زيادة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

رامي رضوان يثير جدلًا على إنستجرام ..وأحمد زاهر: انت مافيا من إيطاليا

بعد مقتل سليماني.. السعودية: لا نرغب في رؤية مزيد من التصعيد

بـ جاكيت مفتوح .. نيللى كريم فى إطلالة شتوية جريئة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة مباشرة.. ماذا يحدث لجسمك عند المشي 20 دقيقة؟

بـ جاكيت مفتوح .. نيللى كريم فى إطلالة شتوية جريئة.. شاهد

شورت لاميه.. مي سليم تتعرض للإحراج بعد هذه الإطلالة