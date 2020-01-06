AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجزائر تجدد رفضها أي تدخل أجنبي في ليبيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:46 م
الجزائر تؤكد رفضها
الجزائر تؤكد رفضها أي تدخل أجنبي في ليبيا
Advertisements
رحيم يسري
دانت الجزائر بقوة القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس، والذي خلف العديد من الضحايا.

واعتبرت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، أن مثل هذه الأعمال، مهما كانت الأطراف الضالعة فيها، من شأنها أن تنمي الأحقاد وتزيد الأزمة عمقا وتعقيدا.

وجددت الجزائر، وفقا للبيان، رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي في ليبيا، مناشدة كافة المكونات ومختلف الأطراف الليبية لتغليب المصلحة العليا والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل للتوصل إلى حلول كفيلة بإخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها، وبناء دولة مؤسسات ينعم فيها الشعب الليبي السيد بالسلم والأمن والاستقرار في كنف البلد الواحد.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل، اليوم الاثنين، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، ويبحث الطرفان الأزمة الليبية، وسبل حلحلة الأوضاع في هذا البلد الذي يشهد توترات وفترة عصيبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب البرلمان الأوروبي.. مرشحو انتخابات الجزائر يحذرون من التدخل الأجنبي

موقف جديد من الجامعة العربية حول الأوضاع فى ليبيا.. تعرف عليه

تونس توجه صفعة قوية لأردوغان بعد زيارته الأخيرة.. واستياء دولي من إعلان الوفاق تدخل تركيا عسكريا في ليبيا

وزير الخارجية الجزائري: مبادرات لحل الأزمة الليبية سلميا خلال أيام

إدانات واسعة لموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.. ترامب: القرار يعقد الوضع.. مصر تدين بأشد العبارات.. البرلمان العربي: تركيا مسئولة عن الصراعات الليبية.. القبائل: مستعدون للقتال

مدير الشئون المعنوية السابق يكشف 3 سيناريوهات لحل الأزمة الليبية.. فيديو

ترشيحاتنا

طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة

بإطلالة ملفتة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها

على وقع اشتعال المنطقة.. دعوة من الملك سلمان لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر

هل الأكل على الجنابة يورث الفقر ؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

صفقة الأهلي الجديدة بعد كهربا.. شوبير يثير الجدل

رد صادم من ترامب على تصعيد إيران النووي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تفرض شرطا غريبا وغير متوقع على معازيم حفل زفافها.. تفاصيل

نتيجة مباشرة.. ماذا يحدث لجسمك عند المشي 20 دقيقة؟

بـ جاكيت مفتوح .. نيللى كريم فى إطلالة شتوية جريئة.. شاهد